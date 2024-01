Incidente sull’A8 Milano-Varese, scontro tra auto: 5 chilometri di coda, ferito una bimba di 1 anno Nella mattinata di oggi, lunedì 15 gennaio, si è verificato un incidente stradale sull’autostrada A8 Milano-Varese: si sono scontrate tre automobili. Ci sono 4 feriti, tra cui una bimba di un anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Nella giornata di oggi, lunedì 15 gennaio, si è verificato un incidente stradale sull'autostrada A8 Milano-Varese. Tre automobili si sono infatti scontrate nel tratto che si trova tra le uscite di Legnano e Castellanza intorno alle 8.30. A causa dell'impatto, sono rimaste ferite quattro persone. Tra loro c'è anche una bambina di un anno. Nessuno di loro sembrerebbe essere in gravi condizioni di salute.

La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. A riportare traumi e lesioni, oltre la bimba di un anno, sono: una ragazza di 21 anni, un uomo di 32 anni e un altro di 33 anni. Sembrerebbe che solo uno tra loro è stato valutato in codice giallo, gli altri invece in codice verde.

Sono stati quindi trasferiti negli ospedali più vicini per tutti gli accertamenti del caso. Oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano.

I pompieri stanno procedendo con la messa in sicurezza del tratto. Presenti anche gli agenti della polizia stradale: toccherà a loro svolgere tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica e soprattutto verificare eventuali responsabilità. Come accade in questi casi, ci sono state importanti ripercussioni sul traffico. Sono state infatti segnalate cinque chilometri di coda tra il bivio con l'autostrada A9 e Castellanza.