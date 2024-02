Perde il controllo dell’auto e schianta contro il guard rail che sfonda l’abitacolo: grave un 25enne I vigili del fuoco di Lodi hanno soccorso nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio un 25enne a San Martino in Strada. Il ragazzo si era schiantato con l’auto contro il guard rail che, per l’impatto, aveva sfondato l’abitacolo incastrandolo tra le lamiere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

L'incidente a San Martino in Strada

Un 25enne è stato soccorso nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 febbraio dopo essersi schiantato contro il guard rail della strada provinciale 107 a San Martino in Strada, in provincia di Lodi. Secondo quanto emerso dai rilievi, il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire, finendo fuori strada. L'impatto è stato violento e la barriera metallica si è infilzata nell'abitacolo della vettura incastrando il 25enne. I vigili del fuoco sono riusciti a liberarlo per poi affidarlo ai sanitari del 118. Le condizioni del giovane automobilista sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi sono arrivati sul luogo dell'incidente con un'autopompa poco dopo le 2 del 15 febbraio. L'auto del 25enne era incastrata nel guard rail, con la barriera metallica che l'attraversava. All'interno dell'abitacolo, però, c'era ancora il ragazzo che non riusciva a uscire.

I pompieri sono riusciti a estrarlo dalle lamiere e ad affidarlo poi ai sanitari del 118 arrivati con un'ambulanza della Croce Rossa di Lodi e un'auto della guardia medica. Considerando gravi le ferite riportate, hanno deciso di trasportare il 25enne d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico San Matteo di Pavia dove è arrivato intorno alle 4. Il ragazzo è ancora ricoverato e sotto osservazione, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Nel frattempo, sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri di Lodi che si sono occupati di svolgere i rilievi. Al momento non sembrano esserci altre auto coinvolte nello schianto, ma sono ancora da ricostruire le cause e la dinamica dell'incidente.