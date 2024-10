video suggerito

Tassista colpito al volto da due clienti: si allontana per chiedere aiuto e i malviventi gli rubano il taxi Un tassista è stato preso a pugni da due clienti che si sono rifiutati di pagare la corsa. Uno dei due malviventi, approfittando che la vittima si era allontanata per chiedere aiuto lasciando le chiavi all’interno del taxi, ha rubato il mezzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Paura per un tassista di 38 anni a Milano. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo era alla guida del suo taxi quando è stato aggredito e rapinato vero le 4.30 di questa notte. Tutto è accaduto in zona stazione Centrale, dove stava svolgendo il suo servizio.

Il tassista aveva portato in stazione in piazza Duca d'Aosta due uomini stranieri: una volta terminata la corsa i clienti si sono rifiutati di pagare il 38enne. Uno dei si è immediatamente dato alla fuga mentre l'altro ha colpito con un pugno al volto il professionista. Il tassista quindi ha cercato riparo in un hotel vicino la stazione e ha chiamato la polizia. Uno dei due malviventi, approfittando che la vittima si era allontanata lasciando le chiavi all'interno del taxi, ha rubato il mezzo.

Dopo pochi minuti sul posto sono arrivati gli agenti della polizia. Purtroppo però i rapinatori avevano fatto perdere le loro tracce: intanto è scattata un'indagine per risalire alla loro identità. Fondamentali saranno le telecamere di video sorveglianza della zona.