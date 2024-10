video suggerito

Cercano di vendere le cartoline a un passante, poi lo costringono a prelevare dal bancomat: arrestati Il tentativo di estorsione è avvenuto nel centro di Como. Un 19enne è stato avvicinato da 2 uomini che gli aveva chiesto di acquistare delle cartoline colorate. Successivamente lo hanno afferrato con la forza e lo volevano costringere a prelevare 250 euro. Sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nel primo pomeriggio di giovedì 17 ottobre, a Como, sono stati arrestati 2 uomini perché volevano costringere un 19enne a prelevare 250 euro dallo sportello del bancomat di un istituto di credito. La giovane vittima è riuscita a evitare l'estorsione grazie all'intervento delle forze dell'ordine allertate da un impiegato della banca che aveva assistito alla scena. I due malviventi dopo essere stati identificati dagli agenti, sono stati trasferiti nell'istituto penitenziario Bassone.

La dinamica della vicenda

La vittima era stata avvicinata da 2 uomini, un 22enne di Milano e un 37enne di Taranto, in via Boldoni in pieno centro a Como. I malviventi, almeno in un primo momento, si erano dimostrati gentili, chiedendo al 19enne di acquistare alcune cartoline colorate del valore di 10 euro. Successivamente, il ragazzo è stato afferrato al collo e al braccio e i due malviventi lo avrebbero minacciato di raggiungere con loro il primo sportello bancomat disponibile per prelevare 250 euro.

L'arresto dei due malviventi

Giunti sull'atrio dell'istituto di credito, il giovane è riuscito a chiedere aiuto a un dipendente della banca prima di prelevare la somma richiesta. L'estorsione è stata sventata dall'intervento repentino delle forze dell'ordine. Gli agenti arrivati sul posto, hanno dapprima raccolto la testimonianza della giovane vittima e successivamente sono riusciti a identificare gli aggressori che sono stati trovati in possesso di 250 euro in contanti e di un pacco di cartoline colorate, uguali a quelle descritte dalla vittima.

Il 22 milanese e il 37enne tarantino sono stati arrestati per tentata estorsione in concorso. Nell'attesa che la giustizia faccia la sua parte i due malviventi sono stati trasferiti nell'istituto penitenziario Bassone.