Bloccano un 19enne e lo costringono a prelevare soldi dal bancomat: due arresti per tentata estorsione Un 22enne e un 37enne sarebbero stati i responsabili di un tentativo di estorsione ai danni di un ragazzo di 19 anni che si sarebbe rivolto a un dipendente di una banca e avrebbe chiesto aiuto: avevano bloccato il giovane e lo avrebbero costretto a prelevare soldi dal bancomat.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 22 anni e un uomo di 37 anni sono stati arrestati con l'accusa di tentata estorsione in concorso. I fatti risalgono al pomeriggio di ieri 17 ottobre quando i due sarebbero stati i responsabili di un tentativo di estorsione ai danni di un ragazzo di 19 anni che si sarebbe rivolto a un dipendente di una banca e avrebbe chiesto aiuto.

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il giovane era stato fermato dai due arrestati pochi minuti prima con la scusa di vendergli una cartolina colorata. Il 19enne avrebbe comprato due cartoline al prezzo di 10 euro, ma a questo punto i due indagati avrebbero insistito chiedendo al giovane più soldi costringendolo ad accompagnarlo al bancomat e a prelevare almeno 250 euro. La vittima era stata stretta al collo e trasportato con forza per un braccio. Fortunatamente una volta allo sportello è riuscito a chiedere aiuto a un dipendente. In poco tempo sul posto sono arrivate alcune pattuglie della polizia che hanno fermato i due.

Gli agenti hanno fatto tutti gli accertamenti del caso e hanno travato il 22enne e il 37enne in possesso di 250 euro in contanti e di un pacco di cartoline colorate. Dovranno rispondere dall'accusa di tentata estorsione in concorso: si trovano in carcere a Bassone.