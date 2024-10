video suggerito

Stordiscono un ragazzo con calci e pugni in testa per rubargli il portafoglio: arrestati un 17enne e un 18enne L'aggressione è avvenuta nella zona del lungolago di Lecco. Un 17enne e un 18enne hanno percosso un ragazzo poco più grande per rubargli il portafoglio. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine che hanno arrestato i rapinatori.

A cura di Carlo Coi

Nelle scorse ore a Lecco, le forze dell'ordine hanno arrestato due ragazzi per aver tentato di derubare un 27enne. La vittima stava passeggiando in zona lungolago quando è stato aggredito dai malviventi che lo hanno colpito ripetutamente alla testa e alle gambe per sottrargli il portafoglio. Sul posto è intervenuta repentinamente una pattuglia dei carabinieri che ha identificato gli aggressori per i quali è scattato l'arresto.

La dinamica dell'aggressione al 27enne

Gli aggressori sono due giovani dell'età di 17 e 18 anni che nel primo pomeriggio di ieri hanno aggredito un 27enne che stava trascorrendo il pomeriggio sul lungolago di Lecco. I malviventi si sono avvicinati alla vittima e gli hanno intimato di consegnargli il portafoglio senza opporre resistenza. Dopo essersi rifiutato, il 27enne è stato aggredito con ferocia dai due rapinatori che lo hanno percosso con pugni in testa e calci nelle gambe nel tentativo di stordirlo.

Alla scena hanno assistito molti passanti che hanno allertato tempestivamente il 112. Le forze dell'ordine giunte sul posto, dopo aver soccorso il malcapitato che si trovava vicino sotto shock vicino al luogo dell'aggressione, si sono messe alla ricerca dei fuggitivi.

L'arresto dei giovani rapinatori

Dopo alcuni minuti, i poliziotti hanno rintracciato i rapinatori mentre passeggiavano tranquillamente nelle vie del centro storico come se nulla fosse successo. Sono stati entrambi accompagnati in questura e arrestati con l'accusa di tentata rapina aggravata in concorso. Il più grande è stato sottoposto all'obbligo di firma, mentre il 17enne che aveva a suo carico diversi precedenti, resta rinchiuso all'istituto penale minorile Cesare Beccaria di Milano.