Il video della rissa scoppiata tra le bancarelle sul lungolago di Lecco: ferito un agente di polizia Durante il Mercato Europeo di Lecco di sabato 21 settembre è scoppiata una rissa tra un gruppo di commercianti e alcuni ragazzi. Un agente di polizia è rimasto ferito mentre cercava di difendere un 18enne.

A cura di Enrico Spaccini

Frame del video della rissa

Un agente della polizia locale è rimasto ferito in seguito a una colluttazione tra un gruppo di commercianti e un 18enne con precedenti. L'episodio è avvenuto nella serata di sabato 21 settembre, sul lungolago tra Lecco e Malgrate, ma diversi aspetti sono ancora da ricostruire. Il poliziotto sarebbe stato colpito proprio dal ragazzo che stava cercando di difendere dai suoi aggressori.

La rissa sul lungolago e la fuga dei ragazzi

I problemi sarebbero iniziati intorno alle 22:30 quando alcuni ragazzi hanno iniziato a creare disordine al Mercato Europeo che era stato allestito sul lungolago. Testimoni parlando di venditori e passanti importunati, ma anche di una bancarella che sarebbe stata derubata. Questo ultimo aspetto della vicenda è ancora in fase di ricostruzione, mentre quello che è accaduto dopo è stato documentato con un video da un passante.

Nel filmato, che ormai circola sui vari social, si vedono tre ragazzi che vengono circondati da una decina di commercianti. Uno di questi finisce a terra e i giovani iniziato a tirare sassi contro gli altri. A questo punto sarebbe iniziato l'inseguimento, con i commercianti che avrebbero raggiunto uno dei ragazzi a Malgrate, vicino a un posto di blocco della polizia locale impegnata nei pattugliamenti.

Il ferimento dell'agente della polizia locale

Qui un agente sarebbe intervenuto per evitare che il ragazzo venisse aggredito dai suoi inseguitori. In questo momento, il 18enne, di origini straniere e con precedenti, stava brandendo una bottiglia rotta per difendersi e nella colluttazione avrebbe colpito il poliziotto che lo stava difendendo.

Alla fine, l'agente ha riportato ferite non gravi, guaribili in sei giorni. La vicesindaca e assessora alla polizia locale Simona Piazza ha fatto sapere che al momento non è stata depositata alcuna denuncia per quanto accaduto, ma le forze dell'ordine sono comunque svolgendo i vari accertamenti.