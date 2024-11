video suggerito

Donna graffiata al volto a Milano: la spingono a terra e le rubano 1.500 euro di gioielli Una donna è stata aggredita e rapinata in strada nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre: è accaduto in via Bellarmino a Milano, nei pressi di piazza Abbiategrasso. La vittima è stata graffiata e poi spinta a terra da due uomini ora in fuga. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una donna è stata aggredita e rapinata in strada nel pomeriggio di giovedì 31 ottobre. È accaduto intorno alle 16 in via Bellarmino, poco distante da piazza Abbiategrasso a Milano.

La vittima, 72 anni, come riporta MilanoToday è stata trovata per terra dagli agenti della volante del commissariato di Scalo Romana, piena di graffi al volto. A loro la donna ha raccontato di essere stata avvicinata da due uomini che l’avevano prima aggredita e poi spinta con violenza sull'asfalto per strapparle i gioielli, un paio di orecchini e una collanina d'oro. Un bottino dal valore di circa 1.500 euro, secondo quanto riferito dalla stessa 72enne alle forze dell'ordine intervenute.

I due si sono dati alla fuga. Mentre la donna, lievemente ferita al volto, ha rifiutato le cure mediche per dirigersi verso casa. Gli agenti di polizia, ora, sono alla ricerca dei responsabili: fondamentali saranno le testimonianze dei passanti per via Bellarmino e le analisi delle telecamere di sorveglianza della zona.