Due ragazzi si avvicinano a una turista e le strappano la collana: il video dello scippo in metro a Milano Una turista americana è stata rapinata mentre stava cercando di salire in metropolitana a Milano: la polizia ha arrestato due ragazzi di 22 e 24 anni.

A cura di Giorgia Venturini

Una turista americana è stata rapinata mentre stava cercando di salire in metropolitana a Milano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la donna stava salendo sul vagone quando è stata avvicinata da due ragazzi di 22 e 24 anni originari del Marocco. Questi le avrebbero strappato la collana e poi sono scappati. In un video pubblicato dalla polizia si vede la dinamica dello scippo.

Ad accorgersi di quello che stava accadendo sono stati alcuni agenti della sesta sezione della Squadra Mobile: durante un loro controllo sul territorio mercoledì sera hanno notato in via Vitruvio i due giovani intenti a guardare le persone vicine a un hotel per poi seguirle mentre si dirigevano verso la metro della linea 2 diretto a Famagosta. In pochi minuti è avvenuta la rapina: uno dei due ragazzi ha strappato la collana mentre l'altro faceva da palo.

I poliziotti hanno visto tutta la scena così si sono messi all'inseguimento dei rapinatori: in poco tempo uno è stato fermato nelle vicinanze del treno mentre l'altro è stato arrestato in un cantiere in via Lepetit al termine di un inseguimento. I poliziotti sono riusciti a recuperare la collana rubata e a restituirla alla vittima. Ora i due giovani sono a disposizione dell'autorità giudiziaria, dovranno difendersi dall'accusa di rapina.