Accerchiato e rapinato a Milano nella notte della Vigilia: arrestati in quattro

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte della Vigilia, martedì 24 dicembre, un ragazzo di appena diciotto anni è stato accerchiato e rapinato a Milano. L'episodio si è verificato in piazza Argentina e precisamente alle 2 della notte scorsa. L'adolescente stava camminando quando è stato avvicinato da quattro ragazzi.

Il gruppo lo ha minacciato e ha intimato di dare loro il denaro. Non è chiaro se ci sia stata o meno una colluttazione, ma la banda è riuscita a rubargli un anello. Il diciottenne è poi riuscito a chiamare subito la polizia. Una volante si è recata sul posto e ha ascoltato la testimonianza e la descrizione della vittima. Gli agenti si sono messi subito alla ricerca dei malviventi.

Questi sono stati beccati poco dopo e sono stati arrestati e portati negli uffici della Questura per gli accertamenti del caso e infine trasferiti in un istituto penitenziario. Tutti sono stati accusati di rapina aggravata: avrebbero intorno ai venti anni di età. Il diciottenne che è stato vittima del reato, nonostante la breve colluttazione, non ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Gli è stata poi restituita la refurtiva.