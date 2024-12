video suggerito

Personale shopper dei calciatori aggredito e rapinato in stazione Centrale a Milano: arrestati in cinque A Milano cinque uomini hanno picchiato e derubato un uomo di 42 anni che lavora come personal shopper per una famosa squadra di calcio spagnola.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra giovedì 19 dicembre e venerdì 20 dicembre, la polizia di Stato ha arrestato cinque uomini a Milano. Il gruppo è accusato di aver picchiato e derubato un uomo di 42 anni che lavora come personal shopper per una famosa squadra di calcio spagnola. La vittima si trovava nel capoluogo meneghino per turismo.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il 42enne dopo aver cenato in zona piazza Duomo si è incamminato verso la Stazione Centrale. Proprio lì, avrebbe deciso di prelevare del denaro contante. Arrivato di fronte allo scalo ferroviario, avrebbe chiesto indicazioni a un uomo di trent'anni. Questo si sarebbe offerto di accompagnarlo in un banca che si trova in piazza Luigi di Savoia.

Una volta in quella zona è stato accerchiato da quattro persone, che lo hanno colpito e gli hanno portato via un cellulare, un iPhone 15. In via Vitruvio ha incrociato una volante e ha raccontato l'accaduto agli agenti che si sono messi subito sulle tracce del gruppo. I cinque sono stati fermati sempre in zona Stazione Centrale: avevano ancora il telefono della vittima. Sono stati arrestati un trentenne, un 32enne, un 27enne e un 26enne: dovranno rispondere di rapina in concorso.