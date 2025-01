Quattro rapine in mezz’ora con il taglierino in zona Centrale: arrestati due giovani di 22 e 26 anni Tra le 7.45 e le 8.15 dello scorso sabato 4 gennaio due giovani di 22 e 26 anni hanno compiuto ben quattro rapine in zona Centrale a Milano: picchiavano i passanti e li minacciavano con un taglierino. Sono stati arrestati per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Passanti picchiati, minacciati con un taglierino e costretti a consegnare cellulari, contanti, gioielli ed effetti personali. In solo mezz'ora, tra le 7.45 e le 8.15 dello scorso sabato 4 gennaio, due giovani di 22 e 26 anni hanno compiuto quattro rapine nella zona intorno alla stazione Centrale. I ragazzi, di nazionalità marocchina, sono stati arrestati dai carabinieri del Radiomobile di Milano per rapina in concorso e resistenza a pubblico ufficiale.

I militari sono intervenuti nell'area della Centrale dopo la segnalazione di quattro rapine nel giro di pochissimi minuti. Un equipaggio ha così rintracciato prima il 26enne in Piazza Luigi di Savoia, trovato in possesso del taglierino utilizzato per spaventare le vittime e di una banconota da 50 corone norvegesi sottratta a un passante. Il complice 22enne, invece, è stato riconosciuto da un'altra pattuglia lungo via Vitruvio. Qui il ragazzo, dopo aver spintonato un militare, ha cercato di dileguarsi correndo per le vie limitrofe, ma è stato subito raggiunto e fermato: durante la fuga aveva cercato di nascondere sotto un'automobile in sosta il suo giubbotto, dove all'interno sono stati rinvenuti tre smartphone e 600 euro in contanti.

La refurtiva recuperata è stata restituita ai legittimi proprietari. Gli arrestati sono stati quindi accompagnati presso la casa circondariale di Milano San Vittore, a disposizione dell’autorità giudiziaria.