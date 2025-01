video suggerito

Minacce e rapine sui treni milanesi: arrestati quattro ragazzi in poche ore La polizia ha arrestato quattro ragazzi tra i 19 e i 25 anni nel pomeriggio di ieri. Il fermo è avvenuto per aver minacciato e rapinato alcuni passeggeri sui treni di Milano.

A cura di Giulia Ghirardi

Foto da LaPresse

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 22 gennaio, la Polizia di Stato di Milano ha arrestato quattro ragazzi tra i 19 e i 25 anni per il reato di tentata rapina aggravata e rapina aggravata a danno di alcuni passeggeri sui treni in stazione. I ragazzi sono stati poi portati al carcere di San Vittore.

Secondo quanto riportato da una nota della Polizia di Stato del capoluogo lombardo, sono due i ragazzi fermati ieri per il reato di tentata rapina aggravata. I due, rispettivamente di 19 e 20 anni, entrambi cittadini egiziani, sarebbero stati fermati dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano, in servizio presso la stazione di Milano Rogoredo, dopo aver minacciato un viaggiatore a bordo di un treno nel tentativo di farsi consegnare del denaro. In seguito i ragazzi si sarebbero poi diretti in fondo al convoglio al fine di passare inosservati. Inutilmente perché sarebbero poi stati fermati dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Milano e successivamente condotti presso il carcere di San Vittore di Milano.

Sempre nel pomeriggio, i poliziotti della Polfer, in servizio in abiti civili presso la stazione di Milano Certosa, hanno fermato altri due ragazzi. Secondo le ricostruzioni i due, rispettivamente di 20 e 25 anni, anch'essi cittadini egiziani, avrebbero poco prima minacciato un viaggiatore, facendosi consegnare 60 euro, per poi darsi alla fuga nella stazione di Milano Lancetti. I poliziotti, allertati dalla sala operativa avrebbero dunque fermato i due uomini presso la stazione di Milano Certosa. Anch'essi, come i primi, sono stati successivamente condotti presso la casa circondariale San Vittore.