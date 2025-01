video suggerito

Prende a calci una donna che aspetta il treno per rubarle il cellulare: arrestato La polizia ha arrestato per tentata rapina un uomo che ha cercato di rubare il cellulare a una donna, prendendola a calci mentre aspettava il treno a Lambrate. Anche un 16enne è stato arrestato nella stazione di Rogoredo dopo che ha cercato di rubare uno zaino a bordo di un treno.

Domenica 19 gennaio un uomo è stato arrestato alla stazione di Milano Lambrate dopo che la Polizia lo ha sorpreso mentre prendeva a calci una donna per rubarle il telefono. Nel pomeriggio della stessa giornata anche un ragazzo di 16 anni è stato arrestato dalla Polizia per furto aggravato, dopo che avrebbe tentato di rubare uno zaino a bordo di un treno in partenza per Roma nella stazione di Milano Rogoredo.

Il primo tentativo di furto è avvenuto nella mattina di domenica a Milano Lambrate. La polizia ferroviaria ha notato un uomo su una banchina della stazione che, dopo aver preso a calci una viaggiatrice che si trovava lì in attesa del treno, le ha sfilato dalla tasca il cellulare. Gli agenti sono intervenuti prestando soccorso alla vittima, che è stata trasportata all'ospedale San Raffaele di Milano. L'uomo invece, un 42enne che poco prima aveva aggredito anche altre persone nella stessa stazione, è stato arrestato con l'accusa di rapina.

Sempre domenica, ma nel pomeriggio, la polizia ferroviaria di Milano Rogoredo ha arrestato anche un 16enne per furto aggravato. Un viaggiatore ha visto il ragazzo mentre tentava di rubare uno zaino a bordo di un treno in partenza per Roma e lo ha segnalato al personale della sicurezza di Ferrovie dello Stato. I poliziotti sono quindi intervenuti bloccando il 16enne. Su indicazione del pubblico ministero del Tribunale dei Minori lo hanno poi accompagnato nel carcere minorile Cessare Beccaria di Milano.