Donna rapinata a Milano in pieno giorno, le rubano anche la giacca e le scarpe: indagati due uomini Domica pomeriggio una donna è stata rapinata nel quartiere Giambellino, a Milano. Dopo averle sottratto il telefono e la collana, i due ladri si sono fatti consegnare anche il giubbotto e le scarpe.

Domenica pomeriggio nei pressi di un parchetto nel quartiere Giambellino di Milano una donna è stata fermata da due uomini che l'hanno derubata di tutto: non contenti di averle sottratto il cellulare e la collana, si sono fatti consegnare anche il giubbotto e perfino le scarpe che indossava. La vittima è però riuscita a chiedere aiuto e, anche grazie all'intervento dei passanti, la Polizia ha potuto fermare i due ladri, che ora si trovano in stato di libertà indagati per rapina in concorso.

Tutto è successo nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, appena dopo mezzogiorno. Stando alle prime ricostruzioni, la donna stava camminando lungo via Emanuele Odazio nel quartiere Giambellino a Milano quando, arrivata all'altezza dei giardini di largo Giambellino, è stata raggiunta e fermata da due malintenzionati che le hanno rubato il cellulare e la collanina che portava al collo. I due uomini l'avrebbero poi obbligata a spogliarsi e a consegnare loro anche la giacca e le scarpe che indossava.

Essendo successo tutto in pieno giorno, la donna sarebbe però riuscita a chiedere aiuto e ad attirare l'attenzione dei passanti, che hanno sollecitato l'intervento della Polizia. Gli agenti, arrivati sul posto dell'accaduto con alcune volanti, sono riusciti a rintracciare e fermare i due uomini, che ora si trovano in stato di libertà ma sono indagati per il reato di rapina in concorso.