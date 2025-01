video suggerito

Turista strattonato da due ladri mentre sale in taxi a Milano: volevano l’orologio da 400mila euro Due ladri hanno tentato di derubare un turista che stava per prendere un taxi a Milano: volevano portargli via l’orologio da 400mila euro. Solo uno dei banditi è stato arrestato, l’altro è ricercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Nella serata di ieri, domenica 5 gennaio, due persone hanno tentato di derubare un turista che stava per prendere un taxi in piazza Duomo a Milano. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. I ladri sono scappati senza portare via nulla, ma uno dei due è stato bloccato e arrestato.

L'episodio è avvenuto alle 21.30. Il turista, un cittadino del Messico di 49 anni, stava entrando in un taxi quando è stato aggredito da due uomini. Entrambi puntavano all'orologio che portava al polso: un Richard Mille, il cui valore è di quattrocentomila euro. I malviventi non sono riusciti a portare via nulla perché, nel frattempo, è intervenuta la polizia.

Una volante, infatti, era stata fermata da una donna in via Mengoni che ha raccontato di aver subito un furto della borsa in un locale che si trova in via Bassano Porrone. In quel frangente, gli investigatori sono stati avvicinati da un tassista che ha spiegato come un suo cliente avesse appena subito un tentativo di rapina.

Gli agenti hanno avvistato i due ladri in fuga. Si sono messi al loro inseguimento e sono riusciti a bloccarne uno in via Cantù. L'uomo, un 37enne, è stato riconosciuto sia dalla donna che dal tassista e dal turista. Purtroppo però non è stata ritrovata la borsa della prima vittima. Per il 37enne è scattato l'arresto: è accusato di tentata rapina pluriaggravata.