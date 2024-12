Tassista e cliente rapinati a Milano la sera della Vigilia di Natale: il video dell’aggressione Nella notte del 24 dicembre un tassista e una cliente sono stati rapinati poco prima di partire. Il video è stato registrato dalla dash cam della vettura e riprende l’intera aggressione da parte di due uomini vestiti di nero. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un tassista e una cliente sono stati rapinati nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 dicembre a Milano. L'aggressione è stata ripresa interamente dalla dash cam installata all'interno della vettura, che ha inquadrato i due rapinatori avvicinarsi alla vettura, minacciare le due vittime e fuggire con soldi e altri oggetti di valore. Il filmato del colpo è stato pubblicato sulle pagine social di Welcome to Favelas e ancora non è chiaro dove sia avvenuto.

La rapina nella notte della Vigilia di Natale

Erano le 2:08 del 24 dicembre quando due uomini vestiti di nero e con il volto coperto si sono avvicinati a un taxi fermo in strada. La donna seduta dietro stava fornendo alcune informazioni al tassista, quando uno sconosciuto ha rotto il finestrino con un pugno e si è fatto consegnare da lei tutto quello che poteva. Nello stesso istante, il complice ha aperto la portiera del conducente e, puntandogli qualcosa al collo, forse un coltello o una pistola, gli ha intimato di dargli i soldi dicendogli di fare "veloce".

A quel punto, il tassista ha deciso di assecondare i due rapinatori nel tentativo di uscire illeso da quella situazione. Così, ha tirato fuori il portafoglio per consegnare i contanti. Il rapinatore, però, poco dopo glielo ha strappato dalle mani. "Mi serve, ti do i soldi ma ho i documenti dentro", ha detto il tassista, "prendi i soldi".

Le minacce e la fuga

Forse non soddisfatti del bottino, i due rapinatori hanno chiesto al conducente dove tenesse altro denaro. "È l'incasso di questa sera", ha protestato la vittima, "te lo giuro". I malintenzionati, però, hanno controllato la portiera alla ricerca di altro da poter prendere e minacciato ancora il tassista: "Dammi l'altro portafoglio o ti ammazzo", ha detto uno prima di andare via.

Alla fine, i due rapinatori sono fuggiti con un bottino che dovrà essere quantificato. Le vittime, seppur spaventate e provate per quanto accaduto, ne sono uscite illese.