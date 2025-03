video suggerito

Strappano la collana a un turista americano all'Alcatraz di Milano: arrestati tre uomini Tre uomini hanno provato a scippare un turista americano nella discoteca Alcatraz di Milano: avrebbero provato a portargli via la collana.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di ieri, venerdì 7 marzo, tre uomini hanno provato a derubare un ragazzo nella nota discoteca Alcatraz, che si trova in via Valtellina a Milano. I tre sono stati fermati dagli agenti della Questura di Milano, intervenuti sul posto. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Sono ancora molto poche le informazioni relative all'accaduto. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, la vittima è un turista americano che si trovava nel capoluogo meneghino in vacanza. Avrebbe quindi deciso di trascorrere qualche ora nel locale per divertirsi in tranquillità. A un certo punto, intorno all'una e mezza, tre uomini gli si sarebbero avvicinati e avrebbero provato a scipparlo. La vittima, un 22enne, aveva attorno al collo una collana che un giovane, insieme a due complici, avrebbe provato a strappargli.

Il turista si sarebbe quindi avvicinato agli addetti alla sicurezza, a cui avrebbe indicato il trio. La security ha così lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano che hanno immediatamente individuato i tre e li hanno arrestati. Si tratta di tre uomini di trenta, 33 e 37 anni che sono stati portati negli uffici del commissariato per tutte le procedure di rito. Fortunatamente il 22enne, a parte l'enorme spavento, non ha riportato ferite.