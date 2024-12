video suggerito

Prova a rubare 200 euro da una bancarella del mercatino di Natale in piazza del Duomo a Milano: 25enne arrestato Un 25enne è stato arrestato nella notte tra 30 e 31 dicembre in piazza del Duomo a Milano. Il giovane sarebbe stato sorpreso mentre cercava di rubare il fondo cassa di una bancarella del mercatino di Natale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto da LaPresse

Un 25enne è stato arrestato nella notte tra lunedì 30 e martedì 31 dicembre in pieno centro a Milano, in piazza del Duomo. Come ha comunicato la Questura, il giovane sarebbe stato sorpreso da alcuni agenti mentre cercava di rubare da una bancarella del mercatino allestito sotto la Madonnina per il periodo natalizio. Il bottino sarebbe ammontato a circa 200 euro.

L'episodio si è verificato qualche minuto dopo le 3:30 del 31 dicembre. Come riportato da MilanoToday, alcuni agenti che erano di pattuglia nei pressi del Duomo di Milano si sarebbero accorti della presenza di un giovane che si aggirava nei pressi delle bancarelle natalizie con fare sospetto. I poliziotti avrebbero, dunque, deciso di avvicinarsi per capire cosa stesse accadendo.

Secondo le forze dell'ordine, il ragazzo, un 25enne di nazionalità marocchina, stava provando a rubare il fondo cassa di una delle bancarelle del mercatino. Gli agenti sarebbero riusciti a fermarlo poco prima che potesse riuscire a impossessarsi del denaro. Come è stato possibile accertare poco dopo, la cassetta sulla quale stava mettendo le mani il 25enne conteneva all'incirca 200 euro in contanti.

Il 25enne è stato, poi, condotto in Questura per gli accertamenti e la burocrazia di rito. La sua posizione sarà valutata nelle prossime ore e potrebbe essere accusato di tentato furto.