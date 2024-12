Il video dell’uomo rapinato mentre camminava con il nipote di 2 anni a Milano: arrestato un 19enne Un 19enne è stato arrestato a Milano con l’accusa di aver rapinato un uomo che stava passeggiando con il nipotino di due anni per mano. Gli investigatori lo avrebbero riconosciuto grazie ai video delle telecamere di sicurezza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Il giudice per le indagini preliminari ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 19enne che lo scorso luglio a Milano avrebbe derubato un uomo strappandogli la catenina d'oro che aveva al collo mentre passeggiava con il nipotino di due anni per mano. Il ragazzo si trovava già nel carcere di San Vittore per un reato analogo. Il Nucleo investigativo dei Carabinieri lo avrebbe identificato grazie ai video delle telecamere di sicurezza presenti sul luogo della rapina.

L'episodio per il quale il 19enne è indagato risale al 24 luglio. Come si può in parte vedere nei video delle telecamere, la vittima stava passeggiando insieme al nipotino di due anni verso un parco comunale, quando ha incrociato i due ragazzi che provenivano dalla direzione opposta alla sua. Uno dei due giovani si sarebbe poi avvicinato all'uomo e l'avrebbe aggredito per strappargli una collanina d'oro dal collo. Nelle immagini si vedono i ragazzi scappare insieme.

Su richiesta della Procura, il 16 dicembre il gip ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il ragazzo. Tra le persone indagate per questo episodio risulta esserci anche l'amico che avrebbe fatto da palo al 19enne durante la rapina ma che sarebbe ancora da identificare.