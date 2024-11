video suggerito

Picchiano e colpiscono un 18enne alla testa con un coltello: arrestati due 17enni a Milano Due ragazzini di 17 anni sono stati arrestati per il tentato omicidio di un 18enne avvenuto il 20 novembre scorso a Milano: lo avrebbe colpito con un coltello alla testa.

A cura di Ilaria Quattrone

(Archivio)

Tra il 20 e il 21 novembre i carabinieri del comando provinciale di Milano, su disposizione della procura per i minorenni, hanno eseguito due fermi nei confronti di due ragazzini di 17 anni accusati del tentato omicidio in concorso di un 18enne.

I due 17enne, nel primo pomeriggio del 20 novembre, avrebbero aggredito il 18enne in via Giacomo Leopardi a pochi passi dal tribunale per i minorenni: la vittima sarebbe stata colpita alla testa con un coltello da cucina di 23 centimetri e poi con calci e pugni. Avrebbe riportato diverse contusioni e ferite al collo, all'addome, alle gambe e trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Policlinico d'urgenza.

Dall'analisi delle immagini di videosorveglianza, dalle dichiarazioni di alcuni testimoni e il riconoscimento della vittima è stato possibile risalire all'identità dei due aggressori e soprattutto ricostruire l'intera dinamica della vicenda. Il movente riguarderebbe "futili motivi privati". Uno dei due adolescenti è stato rintracciato la sera stessa dell'aggressione: era infatti scappato e si era nascosto in un appartamento in provincia di Monza e Brianza.

Il complice è stato invece rintracciato il 21 novembre. Residente a Cesano Boscone, avrebbe colpito il 18enne con almeno quattro coltellate alla testa. Si sarebbe fermato solo grazie all'intervento del personale di vigilanza del tribunale e alla rottura dell'arma, che è stata poi trovata lì vicino e sequestrata. I carabinieri lo hanno arrestato in casa sua dove hanno trovato e sequestrato anche i vestiti sporchi di sangue utilizzati il giorno dell'aggressione. Entrambi sono stati portati al carcere Beccaria di Milano.