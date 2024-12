Picchiano e rapinano coetanei a Como: arrestati quattro minorenni

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 30 dicembre 2024, quattro ragazzini hanno accerchiato, malmenato e rapinato un gruppo di coetanei in piazza Vittoria a Como. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Como. I quattro sono stati arrestati e dovranno rispondere dell'accusa di rapina in concorso.

A finire in manette sono un ragazzino di 16 anni (residente a Cantù), un 16enne residente a Sagnino, un 14enne residente a Prestino e un 15enne residente a Como. Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, due giovani stavano passeggiando in piazza Vittoria quando sono stati accerchiati dai quattro. Una delle vittime è stata colpita con una testa in pieno viso ed è caduta a terra.

Le sono stati rubati cento euro dal marsupio. L'amico è stato spintonato e buttato a terra: un aggressore ha provato a sottrargli il cellulare. Il ragazzo ha reagito e, a quel punto, la banda è scappata. I due ragazzini hanno chiamato il numero unico delle emergenze 112. Una volante della polizia ha beccato il gruppo in una via vicina. Sono stati fermati e portati in Questura per tutti gli accertamenti del caso.

Sono stati trovati i cento euro, che si erano già divisi tra loro. Un 16enne, inoltre, aveva con sé quattro grammi di hashish. Per tutti loro è stato disposto il trasferimento al carcere minorile Cesare Beccaria.