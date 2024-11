Ruba a una donna alla fermata del bus una collana da 20mila euro: arrestato un 18enne

video suggerito

A cura di Giorgia Venturini

Una donna di 75 anni, cittadina americana ma da tempo in Italia, è stata vittima di una rapina mentre si trovava alla fermata del bus a Milano nel pomeriggio di ieri venerdì primo novembre. Stando a una ricostruzione di quanto accaduto, la 75enne stava attendendo alla fermata uno dei mezzi atm quando senza accorgersene qualcuno l'ha sorpresa alle spalle strappandole la collana che aveva al collo e che vale 20mila euro. Subito dopo il ladro è scappato verso via Merula.

La vittima ha subito lanciato l'allarme. Sul posto in poco tempo sono arrivati gli agenti della polizia che si sono messi all'inseguimento del ladro che hanno individuato e fermato dopo pochi minuti Si tratta di un ragazzo di 18 anni originario dell'Egitto. Per lui sono scattate le manette. Intanto la donna è stata soccorsa dai sanitari: fortunatamente sta bene, per lei non è stato necessario il trasferimento in ospedale. Le è stata riconsegnata la collana.