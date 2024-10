video suggerito

Ladra si presenta all’anziana, le stringe la mano e le ruba l’orologio da 20 mila euro Il furto è avvenuto a Milano, in zona Porta Romana, nella giornata di domenica 27 ottobre. La ladra ha finto di voler conoscere l’anziana 73enne e dopo averle stretto la mano le ha sottratto l’orologio dal valore di 20 mila euro. Indagano le forze dell’ordine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Carlo Coi

Nella prima mattinata di domenica 27 ottobre, a Milano, in una zona poco distante dal centro cittadino, un'anziana è stata derubata dell'orologio che vale più di 20 mila euro. La malvivente si è approcciata alla 73enne stringendole la mano, fingendo di volerla conoscere. Dopo essersi allontanata, la vittima si è accorta che le era stato sottratto l'oggetto di valore. Le forze dell'ordine hanno raccolto la denuncia e stanno cercando di identificare la ladra.

La dinamica del furto

Il colpo è avvenuto in via Vasari, in zona Porta Romana, poco distante dal centro cittadino, intorno alle 11 di domenica scorsa. Un'anziana di 73 anni è stata avvicinata da una donna sconosciuta che, dopo averle stretto la mano, fingendo di volersi approcciare alla vittima con ottime intenzioni, si è dileguata nel nulla. La 73enne, ignara di quanto fosse successo, si è accorta pochi minuti dopo di non avere più il costoso orologio – dal valore di 20 mila euro – al polso, ma era ormai troppo tardi.

La denuncia alle forze dell'ordine che indagano per identificare la malvivente

La vittima ha repentinamente richiesto l'intervento delle forze dell'ordine che, giunte sul posto hanno voluto sentire la versione dei fatti presentata dalla donna derubata. Dopo aver raccolto la denuncia, gli agenti hanno tentato di identificare la ladra che però aveva fatto perdere le sue tracce nel nulla.