video suggerito

Mentre accarezza il cane ruba l’orologio da 20mila euro del padrone: ladra in fuga nel centro di Milano Il furto è avvenuto in piazza XXV Aprile a Milano, zona Garibaldi, nel primo pomeriggio di domenica 3 novembre: la scusa per avvicinarsi alla vittima, quella di poter accarezzare il suo cane. Il bottino vale oltre 20mila euro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si è avvicinata per accarezzare il cane che un uomo portava al guinzaglio, e il padrone l'ha lasciata fare. Così una giovane donna ancora non identificata ha sfilato con rapidità dal polso dell'uomo un orologio di lusso dal valore di oltre 20mila euro, modello Rolex Daytona: dopo il furto è scappata perdendosi tra la folla, ed è salita a bordo di una grossa macchina guidata da un complice.

È accaduto intorno alle 13 di ieri, domenica 3 novembre, in piazza XXV Aprile, pieno centro di Milano (zona Garibaldi). La vittima, che in quel momento si trova a passeggio con il cane e che abita in zona, 70 anni, ha immediatamente sporto denuncia agli agenti della Questura. Sul caso ora indaga la polizia: fondamentali saranno le analisi delle telecamere di zona, che hanno immortalato il momento del furto e che potranno restituire un'identità alla ladra svanita nel nulla. Per il momento, secondo quanto emerso dalle testimonianze dei numerosi presenti, la giovane donna fuggita con il prezioso orologio in mano sembrerebbe essere originaria dell'Est Europa.