Lorenzo Ruzza, l'orologiaio star dei social smaschera il ricettatore che gli ha venduto un Rolex rubato Il titolare della celebre gioielleria in via Cesare Battisti a Milano è stato contattato dal legittimo proprietario dell'orologio appena acquistato, che ha riconosciuto il pezzo rubato tra le storie Instagram del negozio. "Questo è un lavoro molto complicato, non ti puoi permettere leggerezze"

Smascherato grazie alle storie pubblicate su Instagram e TikTok. Ha avuto breve carriera il ricettatore di origine spagnola che, definendosi un appassionato "collezionista", ha venduto un prezioso Rolex rubato all'orologiaio e star dei social Lorenzo Ruzza, che una volta scoperto l'inganno ha immediatamente chiamato la polizia. È stato così rintracciato e denunciato l'uomo, 59enne con residenza a Milano già indagato per reati contro il patrimonio.

Il 59enne si è presentato martedì 5 novembre all'interno del negozio di Ruzza in via Cesare Battisti a Milano, proponendo al celebre titolare l'acquisto del Rolex d'epoca per circa 2mila euro. La trattativa è andata a buon fine e di conseguenza, poco dopo, l'orologio di lusso è finito dritto in vendita sui cliccatissimi canali social di Ruzza Orologi, che, secondo quanto dichiarato dallo stesso fondatore, fattura svariati milioni di euro all'anno.

È qui che è entrato in scena il legittimo proprietario del bell'orologio anni Ottanta, che ha notato la storia su Instagram e ha immediatamente contattato il gioielliere: il pezzo era stato rubato un mese fa, con tanto di denuncia depositata in caserma. Ma non finisce qui. Perché il ricettatore 59enne, nella mattinata di mercoledì 6 novembre, si è ripresentato al bancone di Ruzza per piazzare un altro orologio (anch'esso verosimilmente rubato). Ad accoglierlo, però, stavolta ha trovato gli agenti della Questura di Milano, prontamente contattati dallo stesso Ruzza, che hanno perquisito l'abitazione in cui lo spagnolo vive (ospite di un anziano a cui farebbe da badante) e l'hanno denunciato per ricettazione.

"La morale della favola è che questo lavoro è molto complicato, molto difficile", il commento di Lorenzo Ruzza attraverso una storia Instagram. "Voi pensate che sia tutto rose e fiori, ma non è così. Non ti puoi permettere errori, di abbassare la guardia, non ti puoi permettere leggerezze di nessun tipo. Ho chiamato la polizia e in cinque minuti ho avuto qui due pattuglie. Super efficienti”.