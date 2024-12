video suggerito

Mamma e figlia rapinate in auto a Porta Venezia: rubati orecchini, Rolex e borse per 50mila euro Sono state rapinate mentre erano a bordo della loro Maserati Levante parcheggiata in via Ramazzini a Porta Venezia, Milano, lo scorso lunedì 9 dicembre. Vittime mamma e figlia, 51 e 19 anni.

Sono state rapinate mentre erano a bordo della loro Maserati Levante parcheggiata in via Ramazzini a Porta Venezia, Milano, lo scorso lunedì 9 dicembre. Le vittime sono una mamma e figlia, 51 e 19 anni, di nazionalità russa, derubate nel giro di pochissimi secondi di uno zaino griffato Dior che custodiva un piccolo tesoro, tra due paia di orecchini marca Cartier (valore complessivo 36mila euro,) un Rolex da 15mila euro, carte di credito, bancomat, un tablet e cuffietteAirPods. Totale del bottino: oltre 50mila euro.

La 51enne, durante la colluttazione, è stata colpita al volto con un pugno. I rapinatori, ancora non individuati dalle forze dell'ordine, sarebbero stati due, di nazionalità italiana e di corporatura robusta: secondo quanto ricostruito sarebbero scesi da una Range Rover scura e avrebbero approfittato di uno dei finestrini aperti della Maserati in sosta per aprire le portiere e, dopo aver colpito con violenza la donna alla guida, impossessarsi dello zainetto Dior.

La chiamata al 112 di un testimone ha fatto scattare l'intervento dei poliziott: l'uomo che ha assistito in diretta all'assalto ha parlato di una terza persona che aspettava nell'abitacolo del Range Rover. Il sistema di geolocalizzazione degli auricolari ha tracciato il passaggio del suv in via Gatto, in zona Forlanini, ma poi dei rapinatori si sarebbero perse le tracce. Fondamentali saranno gli accertamenti investigativi, che si concentreranno sui filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona.