Ragazzo di 20 anni accoltellato dopo una violenta lite in corso Buenos Aires a Milano Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato la notte scorsa durante una lite con un uomo che poi è scappato. È successo in corso Buenos Aires a Milano, davanti a un punto vendita di McDonald's all'angolo con piazzale Loreto.

Foto di repertorio

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato la notte scorsa durante una lite con un uomo che poi è scappato. È successo nella notte di sabato 28 settembre in corso Buenos Aires a Milano, davanti a un punto vendita di McDonald's all'angolo con piazzale Loreto, intorno alle 5.50.

La vittima, cittadino egiziano, ha ricevuto fendenti al collo e al volto ed è stata portata in ospedale: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'aggressione, inizialmente scambiata per un incidente stradale dai passanti che avevano notato il corpo del giovane sull'asfalto, accanto al monopattino, e allertato immediatamente i soccorritori del 118. I militari, inoltre, sono alla ricerca del responsabile in fuga.