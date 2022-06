Tanfo e odori molesti, cittadini costretti a barricarsi in casa: sequestrata fonderia a Travigliato La Fonderia Mondini che si trova a Travagliato, comune in provincia di Brescia, è stata posta sotto sequestro dopo che sono arrivate una cinquantina di segnalazioni da parte dei residenti per il tanfo e gli odori molesti.

A cura di Ilaria Quattrone

La Fonderia Montini posta sotto sequestro (Fonte: Facebook)

La Fonderia Montini di Travagliato, comune in provincia di Brescia, è stata posta sotto sequestro: nei giorni scorsi si erano susseguite diverse segnalazioni – circa una cinquantina – che lamentavano odori nauseanti e molesti. Dopo diversi sopralluoghi (venti in totale), la Procura nella giornata di sabato, 25 giugno, ha disposto la misura. L'azienda è specializzata nella produzione di tombini di ghisa.

I cittadini costretti a vivere con le finestre chiuse

I cittadini lamentavano di dover essere costretti a vivere con le finestre chiuse proprio a causa degli odori molesti. Le proteste hanno una radice decennale: da anni infatti a ogni lamentela seguiva poi un controllo e un'ispezione da parte dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (Arpa) e dei carabinieri. Già ad aprile 2020, la Provincia aveva deciso di sospendere temporaneamente l'attività produttiva: un provvedimento che poi, a seguito delle precisazioni della società, era stato ritirato.

Il parere dell'Ats di Brescia

Sulla questione era stata interrogata anche l'Agenzia di tutela della salute (Ats) di Brescia che ha etichettato la ditta come "insalubre di prima classe" ai sensi del regio decreto del 1934. Gli ultimi sopralluoghi hanno visto l'intervento anche dei carabinieri del nucleo operativo ecologico: in questi sono state individuate nove violazioni. Per poter tornare operativa, la fonderia dovrà provvedere a individuare ed eliminare le fonti di inquinamento.

Le case costruite troppo vicino alla fonderia

In questa vicenda vi sono però delle responsabilità anche da parte di chi ha costruito quelle case: stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", queste sono troppo vicine alla ditta. La scorsa estate, in una nota stampa, la fonderia aveva infatti scritto che i problemi di convivenza tra lo stabilimento e i cittadini sono iniziati negli anni '90 "a seguito dell’autorizzazione rilasciata dal Comune, nonostante il parere contrario di Arpa, a costruire edifici residenziali nelle immediate vicinanze della fonderia, con dubbio rispetto degli standard di legge, problematica questa non attribuibile alla Montini spa".