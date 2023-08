Tampona un’autocisterna del latte lungo la A21, morta una turista 35enne La 35enne slovena finita contro un’autocisterna del latte lungo la A21 la scorsa domenica è morta in ospedale. Il marito, 40enne e suo connazionale, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Enrico Spaccini

La Mercedes dopo il tamponamento dell’autocisterna del latte in A21 (foto dei vigili del fuoco)

È morta questa mattina, martedì 29 agosto, la 35enne rimasta coinvolta insieme al marito in un incidente domenica scorsa. I due stavano percorrendo l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia quando, all'altezza dell'uscita per Manerbio (in provincia di Brescia), hanno tamponato un'autocisterna del latte. Alla guida dell'auto c'era il marito della donna, il quale è ancora ricoverato in ospedale ma che non sarebbe in pericolo di vita.

La morte della 35enne e le condizioni del marito

Le condizioni della 35enne, slovena come il marito, erano apparse subito molto gravi. Era stata trasportata d'urgenza con l'eliambulanza all'ospedale Civile di Brescia e poi sottoposta a un intervento. La donna è rimasta poi nel reparto di Seconda Rianimazione, ma non ha mai ripreso conoscenza fino alla morte di questa mattina. Il marito, invece, non è in pericolo di vita.

Era lui alla guida della Mercedes station wagon finita sotto l'autocisterna intorno alle 6:30 di domenica 27 agosto. Non è ancora chiara la causa del tamponamento, ma probabilmente si è trattato di un momento di distrazione del 40enne o di un colpo di sonno.

L'incidente al termine delle vacanze

I due coniugi stavano tornando in Slovenia dopo un periodo di vacanza. I rilievi dell'incidente erano stati affidati alla polizia stradale di Montichiari, mentre i vigili del fuoco di Verolanuova avevano estratto la coppia dalle lamiere dell'auto completamente distrutta che l'aveva intrappolata.

Sia il conducente del mezzo pesante che il 40enne alla guida della Mercedes sono risultati negativi ai test sulla eventuale presenza nel sangue di tracce di alcol o stupefacenti.