Marito e moglie finiscono con la macchina sotto l’autocisterna del latte: gravissima la donna Due coniugi hanno tamponato un’autocisterna del latte lungo la A21 nella mattinata di domenica 27 agosto. Entrambi trasportati all’ospedale di Brescia, le condizioni della donna sono considerate critiche.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una coppia che stava viaggiando lungo l'autostrada A21 Torino-Piacenza-Brescia si è scontrata questa mattina, domenica 27 agosto, contro un'autocisterna del latte all'altezza di Manerbio (in provincia di Brescia). Le cause dell'incidente non sono ancora note, la polizia stradale sta indagando in merito, ma le condizioni dei due coniugi sono gravi. In particolare quelle della donna, al momento ricoverata all'ospedale Civile di Brescia.

L'incidente all'altezza dell'uscita per Manerbio

Lo schianto è avvenuto intorno alle 6:30 di domenica 27 agosto all'altezza dell'uscita per Manerbio, al chilometro 222 dell'autostrada A21. I due coniugi, entrambi sloveni, per cause ancora non chiare hanno tamponato con la loro Mercedes un mezzo pesante. In un attimo l'auto si è incastrata sotto la cisterna del latte, intrappolando i due occupanti.

Pochi minuti più tardi sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco volontari di Verolanuova. I pompieri hanno dovuto lavorare per estrarre marito e moglie dalle lamiere dell'auto e per poi affidarli alle cure dei sanitari del 118.

Le condizioni dei due coniugi

L'elisoccorso ha preso in carico la donna, una 35enne, e l'ha trasportata all'ospedale Civile di Brescia. Stando alle prime informazioni, le sue condizioni sono ancora molto critiche.

Per quanto riguarda l'uomo, un 42enne, anche lui è stato portato in ospedale ma pare che il suo quadro clinico sia più rassicurante. Sul luogo dell'incidente sono arrivati, poi, anche il personale Ats di Cremona e gli agenti della polizia stradale. Sono loro che si sono occupati dei rilievi del caso e che ora dovranno indagare per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.