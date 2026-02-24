Tampona un’auto ferma a Manerbio e viene sbalzato dalla moto: morto il 57enne Massimo Piotti

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 57enne è morto nella serata di ieri, lunedì 23 febbraio, in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Manerbio (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito, l'uomo, Massimo Piotti, stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha tamponato un'auto ferma. La due ruote è sbalzata contro il guardrail e il 57enne è stato sbalzato sull'asfalto. All'arrivo dei sanitari, era già deceduto. Al volante dell'auto c'era un 29enne, che ha riportato ferite lievi.

L'incidente si è verificato poco prima delle 22:30 lungo la strada provinciale 668 che collega Manerbio a Leno, non lontano dal casello autostradale. Una colonna di auto si era fermata nel tratto rettilineo per far passare sulla corsia opposta di marcia un camion con trasporto eccezionale. Piotti, che viaggiava in direzione Leno, sarebbe arrivato a velocità elevata e non avrebbe fatto in tempo a frenare per evitare l'impatto con la vettura.

La moto ha impattato contro il lato sinistro del posteriore dell'auto e ha terminato la corsa contro il guardrail a margine della carreggiata. Il 57enne, residente a Ghedi, è stato sbalzato sull'asfalto dalla due ruote ed è morto sul colpo. I sanitari, inviati sul posto dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), sono arrivati in codice rosso con un'ambulanza e un'auto medica ma hanno potuto solo constatare il decesso di Piotti. Al volante dell'auto coinvolta c'era un 29enne di Manerbio, che non avrebbe potuto fare nulla per evitare lo schianto. Sarebbe stato lui stesso a chiamare i soccorsi, mentre gli altri automobilisti fermi in colonna hanno assistito all'incidente. La strada è rimasta chiusa per ore per consentire agli agenti della polizia stradale di eseguire i rilievi del caso.