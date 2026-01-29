Esce di strada con l’auto e piomba in una scarpata nel Bresciano: morto sul colpo Gaspare Bellicini

Gaspare Bellicini, 75 anni, per cause ancora da chiarire, è uscito di strada, piombato in una scarpata con la sua Jeep e morto sul colpo. L’incidente è avvenuto a Bienno, a circa 70 chilometri da Brescia.

Foto Archivio

Un uomo di 75 anni, Gaspare Bellicini, è morto in un incidente stradale avvenuto oggi, giovedì 29 gennaio, a Bienno, nella frazione di Prestine, in Val Camonica, a circa 70 chilometri da Brescia. Secondo una prima ricostruzione, l'automobilista alla guida della sua Jeep, avrebbe fatto tutto da solo, perdendo il controllo del veicolo, finendo fuori strada in una zona impervia e piombando in una scarpata. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l'elisoccorso, decollato da Milano, ma per l'uomo, residente sul territorio, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. I soccorritori, giunti immediatamente sul luogo dell'incidente, purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

L’allarme è stato lanciato dalla moglie intorno alle 12.30 preoccupata nel vedere che il marito non rientrava a casa. L'uomo era uscito per una passeggiata con i cani e non ha più fatto rientro. Sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica del 118 inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia), i vigili del fuoco e anche l’elisoccorso decollato da Milano. Presenti anche i carabinieri della Compagnia di Breno, incaricati dei rilievi, hanno escluso, almeno per il momento, il coinvolgimento di altri veicoli o persone. Si tratterebbe dunque di un incidente autonomo, senza collisioni. Ancora da capire se l'uomo abbia avuto un malore o se possa aver perso il controllo del mezzo a causa, probabilmente, del fondo stradale reso scivoloso dalle condizioni meteo.