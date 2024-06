video suggerito

Tampona lungo la tangenziale Ovest di Milano e viene sbalzato fuori dall’auto: gravissimo un 56enne Due auto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, 3 giugno, lungo la tangenziale Ovest di Milano. Un 56enne ha tamponato una 48enne ed è finito fuori dall’abitacolo del suo veicolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 56enne è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di oggi, lunedì 3 giugno, lungo la tangenziale Ovest all'altezza dello svincolo per la Statale 35 dei Giovi. Stando a quanto ricostruito finora, il 56enne avrebbe tamponato con violenza l'auto che lo precedeva finendo per essere sbalzato fuori dall'abitacolo. Ferita, anche se in modo più lieve, l'altra conducente di 48 anni e il suo passeggero. Per consentire l'intervento dei soccorsi si è creata una fila di circa 9 chilometri.

Il tamponamento lungo la tangenziale Ovest

L'incidente è avvenuto intorno alle 17:30 del 3 giugno. Non è ancora stata accertata la dinamica, ma sembra essersi trattato di un tamponamento che ha coinvolto due veicoli. Il 56enne era alla guida della sua Citroen C4 quando, arrivato nel tratto tra l'uscita Val Tidone e Vigentina, avrebbe impattato contro la vettura che lo precedeva, un'Alfa Mito. Lo schianto è stato così violento da proiettarlo fuori dall'abitacolo, facendolo finire sull'asfalto, mentre l'auto si è ribaltata.

I sanitari arrivati con due ambulanze e l'automedica hanno prestato i primi soccorsi, ma viste le condizioni gravissime è stato fatto intervenire l'elisoccorso con la massima urgenza. Il 56enne avrebbe riportato un forte trauma cranico e fratture al bacino, alle gambe e alle braccia. In questo momento si trova ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza.

Le condizioni degli altri coinvolti e le code di 9 chilometri

La 48enne che si trovava alla guida dell'auto tamponata, invece, ha riportato ferite giudicate non gravi. Pare abbia rimediato solo un trauma al volto ed è stata trasportata all'ospedale di San Raffaele in codice giallo, così come il passeggero.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia stradale, che stanno eseguendo i rilievi e gli accertamenti del caso. Lo schianto è avvenuto in un orario in cui la tangenziale Ovest è particolarmente trafficata e nel giro di pochi minuti si sono create code di oltre 9 chilometri.