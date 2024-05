video suggerito

Incidente stradale sulla tangenziale ovest di Milano, feriti cinque giovani: due sono gravissimi Incidente stradale sulla tangenziale Ovest a Milano: ieri sera, lunedì 27 maggio, intorno alle 22.40 cinque ragazzi sono rimasti feriti: due in modo molto grave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella serata di ieri, lunedì 27 maggio 2024, sulla tangenziale ovest di Milano si è verificato un incidente stradale. Cinque ragazzi sono rimasti feriti, due in modo grave. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. La dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente si è verificato intorno alle 22.40 a pochi chilometri dalla barriera della Ghisolfa, tra Settimo Milanese e Cerchiate. Stando a quanto si legge sul portale dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), i cinque sarebbero finiti contro un ostacolo. I feriti hanno tra i 19 e i 22 anni. Due sono stati trasferiti in ospedale in codice rosso e due in codice giallo.

In particolare modo uno di loro è stato portato con l'eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza. L'altro, sempre in codice rosso, all'ospedale Niguarda di Milano. Due sono stati trasferiti all'ospedale San Carlo in codice giallo. Un altro, invece, non è stato ospedalizzato. In totale sono intervenute quattro ambulanze, due automediche e un elicottero.

Nel frattempo gli agenti della polizia stradale hanno svolto tutti i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo si cercherà di accertare eventuali responsabilità. I vigili del fuoco invece hanno eseguito le operazioni di messa in sicurezza della strada. Per consentire le operazioni, è stato necessario chiudere il tratto al traffico. Per questo motivo si sono registrati più di due chilometri di coda.