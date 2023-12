Sveva Casati Modignani: “La mia Milano sta diventando sempre più invivibile” “I nuovi quartieri e i grattacieli come il Bosco Verticale sono senza anima. Stanno disumanizzando una città che era bellissima”, le parole della scrittrice milanese classe 1938. “Milano è peggiorata, insicura e piena di cemento”

Sveva Casati Modignani

"Milano? È la città più pericolosa d’Italia, sta diventando sempre più invivibile". Parola di Sveva Casati Modignani, al secolo Bice Cairati, giornalista e scrittrice meneghina doc che, ai microfoni del programma di Maria Latella Nessuna è perfetta su Radio 24, spara a zero contro la città e la giunta che la governa.

"La Milano green tanto osannata dal nostro sindaco è in realtà una città dove il cemento imperversa e le ambulanze non passano", ha spiegato infatti la scrittrice 84enne che, insieme al marito Nullo Cantaroni (scomparso nel 2004), ha adottato più di 40 anni fa lo pseudonimo fonte di continui successi letterari. "Dal punto di vista urbanistico si stanno facendo cose davvero immonde.

"Aggiungiamo poi l’insicurezza di chi cammina in centro come in periferia, e che ogni due per tre incontra personaggi che ti depredano o ti picchiano”, ha puntato inoltre il dito.

E non solo. "Mi dispiace che la mia città sia peggiorata dopo la costruzione dei grattacieli, che non hanno nulla a che spartire con una realtà ampia come Milano, mentre hanno senso a New York dove c’è poco spazio. Anche il Bosco Verticale non ha senso in una città piena di giardini. Pensate cosa succederebbe se non venisse più irrigato: diventerebbe uno spettacolo spettrale".

"Questi nuovi quartieri sono senz’anima e senza storia", la conclusione. "Stanno disumanizzando una città che era bellissima, la mia città”.