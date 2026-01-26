Suv sfonda il cancello e si schianta, morto il nonno al volante: feriti la moglie e il nipotino di 8 anni

Ambulanza – Immagine di repertorio

Nel corso del pomeriggio di ieri, domenica 25 gennaio, si è verificato un grave incidente in via Ovada, in zona Barona a Milano: un suv si è schiantato contro il cancello di uno stabile. In seguito al sinistro, il conducente – un uomo di 79 anni – ha perso la vita. Feriti la moglie e il nipotino di 8 anni che sono stati trasferiti in ospedale.

La dinamica dell'incidente

Secondo quanto ricostruito sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati poco dopo le 18:00 di ieri quando il suv su cui viaggiavano i nonni e il nipotino di 8 anni si sarebbe schiantato contro il cancello di uno stabile al civico numero 2 di via Ovada. Stando a quanto riferito, l'auto sembrava già essere fuori controllo durante la discesa, quando avrebbe preso velocità lungo la rampa che porta ai box sotterranei e si sarebbe poi schiantata contro il muro.

Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 inviati da Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso del 79enne per il quale non c'era più nulla che si potesse fare. Nel frattempo, la moglie e il bimbo di 8 anni sono stati trasportati in codice giallo rispettivamente all'Humanitas e alla clinica De Marchi. I due avrebbero riportato alcune contusioni, ma nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto dell'incidente, è intervenuta anche la Radiomobile della polizia locale per effettuare tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare tutte le responsabilità del caso. Al momento, l'ipotesi più probabile è che il 79enne sia stato colto da malore alla guida e abbia perso il controllo dell'auto. Per fare chiarezza e chiarire le cause del decesso, la pm Roberta Amadeo ha aperto un fascicolo per omicidio stradale contro ignoti e ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo. Nel frattempo, il veicolo è stato sequestrato per escludere che all'origine dello schianto ci siano stati guasti o malfunzionamenti.