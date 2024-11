video suggerito

Studentessa di 15 anni scende dal bus e viene travolta da un’auto: è gravissima in ospedale Una studentessa di 15 anni è gravissima in ospedale dopo essere stata travolta da un’auto a San Benedetto Po, nel Mantovano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

155 CONDIVISIONI condividi chiudi

(immagine di repertorio)

Una studentessa di 15 anni è gravissima in ospedale dopo essere stata travolta da un'auto. La tragedia è avvenuta a San Benedetto Po, nel Mantovano, poco dopo le 14. Stando alle prime informazioni della dinamica la giovane è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada dopo essere scesa dal pullman che la riportava a casa dopo la scuola. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, la 15enne è stata trovata in arresto cardiaco e i sanitari hanno provato a rianimarla fino all'arrivo in ospedale.

Spetta ora alle forze dell'ordine ricostruire con esattezza quanto accaduto. Sembrerebbe che la giovane studentessa fosse arrivata alla fermata del bus sull'ex statale Virgiliana quando appena scesa avrebbe attraversato la strada. Ma proprio in quel momento è sopraggiunta un'auto che non è riuscita a evitarla. In pochissimi secondi sono stati allertati i soccorsi: sul posto è arrivata anche l'eliambulanza che l'ha portata, con le manovre di rianimazione in viaggio e con la massima urgenza, all'ospedale di Parma.