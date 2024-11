video suggerito

Morta investita a 15 anni dopo esser scesa dal bus al ritorno da scuola: cos'è successo Saranno le indagini del carabinieri di Mantova a ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in un tratto rettilineo dove vige il limite dei 70 chilometri all'ora. L'automobilista di 26 anni è stata sottoposta all'alcoltest, risultato negativo.

Era appena scesa dal pullman che ogni giorno la riportava a casa da scuola, e voleva attraversare la strada. Così è stata travolta da un'auto di passaggio la 15enne morta nel pomeriggio di ieri martedì 12 novembre a San Benedetto Po (Mantova).

L'incidente si è verificato poco dopo le 14, quando il pullman proveniente da Mantova era giunto alla fermata della frazione di San Benedetto Po Villa Garibaldi. La ragazzina, studentessa al secondo anno di un istituto professionale del capoluogo, è scesa e ha attraversato l'ex strada statale Virgiliana, sempre molto trafficata, per raggiungere la sua abitazione che si trova dall'altro lato della strada e che condivide con i genitori e la sorellina.

Ad un certo punto, giunta al centro della carreggiata, è stata però centrata in pieno e travolta da un'auto che proveniva dalla direzione opposta del pullman. Al volante c'era una 26enne, che nell'incidente non ha riportato ferite ma che è stata poi trasportata sotto shock all'ospedale di Pieve di Coriano.

Un impatto violentissimo, tanto che la 15enne è stata sbalzata nel terreno che si trova dall'altra parte della strada. Per l'intervento di soccorso sono stati mobilitati diversi mezzi tra l'elisoccorso, un'automedica, un'auto infermieristica e un'ambulanza. Niente da fare: trasportata già in condizioni disperate all'ospedale Maggiore di Parma, la ragazzina è morta qualche ora dopo.

L'accaduto è ancora in fase di accertamento. Stando a quanto emerso al momento l'automobilista, risultata negativa all'alcoltest, si sarebbe accorta solo all'ultimo momento della studentessa, scesa dalla porta posteriore del pullman che dava direttamente sul ciglio della strada. Ma saranno le indagini del carabinieri del nucleo operativo di Mantova, intervenuti per i rilievi sul posto, a ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto in un tratto rettilineo dove vige il limite dei 70 chilometri all'ora.