video suggerito

Chi era Giorgia Coraini, la ragazza di 15 anni morta travolta da un’auto dopo esser scesa dal bus Giorgia Coraini è la studentessa di 15 anni morta travolta da un’auto dopo esser scesa alla fermata del bus a San Benedetto Po, nel Mantovano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

1.980 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era appena scesa dal pullman che la stava riportando a casa da scuola quando ha attraversato la strada ed è stata investita da un'auto. Così è morta Giorgia Coraini, la studentessa di 15 anni, nel primo pomeriggio di oggi martedì 12 novembre a Villa Garibaldi, frazione di San Benedetto Po, nel Mantovano. Abitava a pochi metri di distanza.

Una volta sul posto sono subito stati allertati i soccorsi. Giorgia è stata trovata in arresto cardiaco ma, con diversi tentativi di rianimazione, i medici sono riusciti a trasportarla in elisoccorso in ospedale a Parma. Purtroppo però, un paio di ore dopo la 15enne è morta. Ora i carabinieri sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Stando alla prima ricostruzione dell'incidente, il pullman era arrivato da Mantova e si era fermato all'incrocio tra la ex statale Virgiliana. Appena scesa dal bus la 15enne avrebbe attraversato la strada per raggiungere casa sua, proprio dall'altro lato della strada. Proprio in quel momento sarebbe arrivato un'auto con alla guida una 26enne che l'ha travolta: l'automobilista non ha riportato ferite ma era sotto shock tanto che anche per lei è stato necessario il trasporto in ospedale. Molto probabilmente il bus copriva parte della visibilità e la 26enne appena ha visto in strada la 15enne non ha fatto in tempo a frenare. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri e il sindaco di San Benedetto Po, Roberto Lasagna.

Leggi anche Studentessa di 15 anni scende dal bus e viene travolta da un'auto: è morta in ospedale

Giorgia Corainifrequentava la seconda classe in un istituto professionale. In paese in tanti conoscono la sua famiglia. La società di calcio del paese ha scritto un post su Facebook di condoglianze: "Con profondo dolore e commozione, ASD Polirone 2019 con tutti i Dirigenti, gli allenatori e i propri giovani tesserati, desidera esprimere le più sentite condoglianze alla Fam. Coraini per la tragica e improvvisa scomparsa di Giorgia. Una Comunità unita che si stringe a voi in questo difficile momento".