Studente rifiuta di rispondere all’esame orale di maturità a Desenzano: “Atto di dissidenza”

Uno studente ha rifiutato di rispondere alle domande previste per il colloquio orale durante l'esame maturità previsto il 24 giugno al liceo Girolamo Bagatta di Desenzano, comune che si trova in provincia di Brescia. Alcuni giornali bresciani hanno infatti raccontato che Enea (così si chiamerebbe lo studente) avrebbe deciso di non rispondere perché intenzionato a compiere "un atto di dissidenza verso il governo ‘di estrema destra' e verso il sistema scolastico".

Il ragazzo è attivo nel Fronte della Gioventù Comunista e ha raccontato quanto vissuto a Radio Onda d'Urto. In particolare ha spiegato che i voti dati alle due prove scritte lo hanno incentivato a compiere questo gesto: "Il voto della prima prova ho ritenuto che non fosse rappresentativo del mio percorso scolastico degli ultimi cinque anni". La seconda prova invece sì: "Era in linea con quello che ho sempre fatto, anche se, potranno testimoniarlo tutti i miei compagni di scienze umane, la traccia era particolarmente difficile".

Ha poi spiegato di non averlo sostenuto "ben prima che diventasse un caso mediatico". Ha poi precisato che il suo atto di dissidenza non è da "imputare al lavoro della commissione", ma al sistema scolastico nel suo complesso. In particolare all'alternanza scuola-lavoro che "serve per togliere spazio alla crescita personale e rendere gli studenti dei lavoratori ubbidienti". E ancora: "Non do tutte le responsabilità a questo governo di estrema destra, la riforma Valditara è in linea con la riforma della Buona Scuola di Renzi quindi la responsabilità ricade su tutto lo spettro politico parlamentare".