Studente di 15 anni trovato senza green pass sull’autobus: multato dalla polizia Un ragazzo di 15 anni è stato multato a Como perché trovato su un autobus senza green pass. Il ragazzo adesso dovrà pagare una multa da 400 euro.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

È stato multato perché trovato senza il green pass sull'autobus: è successo a Como nella giornata di oggi, venerdì 10 dicembre. Il ragazzo, uno studente di quindici anni, si trovava su un autobus di linea quando è stato trovato dagli agenti della polizia di Stato privo della certificazione verde. I poliziotti, dal 6 dicembre, sono infatti impegnati nei controlli necessari a verificare il rispetto delle regole anti-Covid sui mezzi pubblici.

Il 15enne dovrà pagare una multa di quattrocento euro

Oggi, dopo quasi una settimana di controlli, è arrivata la prima multa. Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Corriere della Sera", gli agenti sono saliti sul mezzo a piazza Cavour. L'autobus era diretto verso Maslianico (Como). Arrivati al 15enne, hanno visto che il ragazzo non aveva il green pass che – secondo le nuove regole – è obbligatorio sui mezzi. Dopo aver allertato i genitori, il ragazzo è stato multato e dovrà pagare una sanzione di quattrocento euro. Multa che potrà scendere a 280 euro se il pagamento sarà fatto entro cinque giorni.

Come funziona il super green pass

Il decreto del Super Green Pass, che sarà in vigore fino al 15 gennaio e che viene rilasciato solo a chi ha effettuato il vaccino o in caso di guarigione dal Covid-19, è necessario nei ristoranti al chiuso, nei bar, negli stadi, al cinema, nei teatri, nelle discoteche e per cerimonie. Il green pass base invece, che si ottiene dopo il tampone (dura 72 ore in caso di molecolare e 48 ore in caso di rapido) è necessario per i luoghi di lavoro, i mezzi pubblici, i treni regionali e i trasporti a lunga percorrenza.