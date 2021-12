Minorenne dimentica il green pass, multato il padre per mancato controllo: dovrà pagare 390 euro Un ragazzino ha dimenticato il green pass a casa e la polizia locale ha multato il padre che dovrà pagare una multa di 391 euro per non aver controllato e impedito che il figlio prendesse il mezzo senza la certificazione verde.

Non ha con sé il green pass perché, come spiega alla polizia, lo ha dimenticato a casa. Nonostante questo, i vigili hanno multato il padre accusandolo di mancato controllo: è successo a Bergamo dove un uomo dovrà pagare una sanzione di 391,13 euro che – se non sarà pagata entro cinque giorni – diventerà di 551,13 euro. Tutto è accaduto sul pullman. Durante dei controlli, effettuati dagli agenti della polizia locale, è stato chiesto al giovane di mostrare la certificazione verde.

La multa è di oltre 390 euro

Il ragazzo non è però stato in grado di mostrarla. Per questo motivo, gli agenti hanno multato il padre. L'accusa è di aver permesso e di non aver impedito al ragazzi di utilizzare il mezzo pubblico senza essere in grado di esibire il green pass obbligatorio sui mezzi pubblici. L'uomo dovrà pagare 391, 13 euro di multa entro cinque giorni.Trascorso questo periodo, la sanzione si alzerà a 551,13 euro.

Federconsumatori Bergamo ricorrerà al Giudice di Pace

Dopo aver ricevuto la sanzione, il padre dell'adolescente si è rivolto a Federconsumatori di Bergamo. L'associazione, in una nota stampa, ha spiegato che questa multa "rischia di far sentire i cittadini come sudditi". Per l'Ente, una volta verificato che si trattava di una semplice dimenticanza, bisognava prendere atto che il ragazzino non stava mettendo a rischio la saluta degli altri. Federconsumatori ha poi annunciato che farà ricorso al giudice di pace. Dal canto suo, la comandante della polizia locale Gabriella Messina – sentita dal quotidiano "Il Corriere della Sera" – sostiene che quanto fatto è in linea con le regole vigenti.