Milano, 60enne viaggiava su un bus senza green pass: denunciato e multato Oggi un uomo a Milano è stato multato e denunciato perché su un bus dell’Atm senza il green pass. Agli agenti della polizia locale il 60enne aveva mostrato un green pass di un’altra persona.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Un uomo è stato denunciato oggi a Milano per essere salito sui mezzi pubblici senza green pass. È avvenuto su un autobus della linea 58, in via Minghetti, nel capoluogo lombardo. A effettuare i controlli e scoprire l'uomo, poco più che sessantenne, sono stati gli agenti della polizia locale insieme al personale dell'Atm.

Ha mostrato il green pass di un'altra persona

Dopo dei comportamenti sospetti, l'uomo è stato fermato dagli agenti che lo hanno invitato a mostrare la certificazione verde: il green pass però si è scoperto appartenere a un'altra persona. Il documento è stato quindi sequestrato e l'uomo al momento è indagato per sostituzione di persona, oltre ad essere stato multato per essere salito su un mezzo pubblico senza certificazione verde.

Le nuove regole sui mezzi di trasporto dal 6 dicembre

Da lunedì 6 dicembre sono cambiate alcune regole sui trasporti pubblici locali: su metro, bus e tram e sui treni locali si sale solo se si è in possesso del green pass, che questo sia base o rafforzato, quindi basta anche un tampone negativo. Il tampone molecolare rimane valido fino a 72 ore e per l'antigenico invece ci si ferma a 48 ore. Certificato verde base anche per aerei e treni ad alta velocità. L'obbligo vale anche per i ragazzi sopra i 12 anni che ad esempio devono usare i mezzi per andare a scuola. Non solo il settore dei trasporti è interessato dalle nuove misure del super green pass: dal 6 dicembre infatti solo chi è in possesso del green pass rafforzato potrà accedere ai locali al chiuso. Lo stesso discorso vale per le discoteche, il cinema, il teatro e gli stadi.