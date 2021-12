Da oggi scatta il super green pass: le nuove regole e come saranno i controlli a Milano Da oggi, lunedì 6 dicembre, scatta il super green pass. Il certificato verde rafforzato cambia alcune regole per gli accessi ai locali al chiuso e sui trasporti. Come saranno i controlli a Milano?

Il nuovo decreto del governo Draghi, in vigore dal 6 dicembre al 15 gennaio, prevede due green pass, uno base e uno rafforzato. Quello base è il vecchio green pass che si ottiene con il vaccino, con la guarigione dal Covid-19 e con il tampone, antigenico o molecolare, che abbia dato esito negativo. Il green pass base rimane valido per i luoghi di lavoro, ma alcune cose cambiano per i ristoranti e i trasporti. Il super green pass si ottiene solo con la seconda dose di vaccino o con la guarigione dalla malattia. Chi ha ricevuto la seconda dose da meno di nove mesi può continuare a utilizzare il suo green pass ottenuto in precedenza. Se allo scadere dei nove mesi non si fa la terza dose anche il green pass precedente scade

Come funzioneranno i controlli sui trasporti a Milano

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, aveva ribadito nei giorni scorsi, che i controlli verranno effettuati a campione sul trasporto pubblico locale. Da lunedì 6 dicembre infatti su bus, metropolitane e treni locali si salirà solo se si è in possesso del green pass, che questo sia base o rafforzato, quindi basta anche un tampone negativo. La validità del tampone rimane a 72 ore e per l'antigenico a 48 ore. Per aerei e treni ad alta velocità stesso discorso, basta il certificato verde base. L'obbligo vale anche per i ragazzi sopra i 12 anni che prendono i mezzi per andare a scuola: si sta pensando a tamponi gratuiti per gli studenti o a una riduzione importante del loro costo a carico della famiglie.

Cambiano le regole anche per i ristoranti

Dal 6 dicembre solo chi è in possesso del green pass rafforzato potrà accedere ai locali al chiuso. Lo stesso discorso vale per le discoteche, il cinema, il teatro e gli stadi. In zona arancione i bar e ristoranti rimarranno aperti ma potranno accedere solo coloro che sono in possesso del super green pass. Per i musei invece basta il green pass base, così come per l'accesso agli hotel e ai loro spazi, come piscine e palestre. Per accedere alle fiere, come quella dell'Artigianato a Milano, basta il green pass base. Il Prefetto di Milano ha poi aggiunto che per i controlli verranno tenute particolarmente sotto controllo le zone della movida.