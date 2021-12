Vanno al ristorante senza super green pass, 21 multati: tra loro anche manifestanti no vax Nella serata di ieri, giovedì 16 dicembre, sono state multate 21 persone perché erano al ristorante senza super green pass.

A cura di Ilaria Quattrone

Continuano i controlli relative al rispetto delle norme anti-Covid a Milano. In particolare nella serata di ieri, giovedì 16 dicembre, sono state multate diverse persone che, pur non avendo il Super green pass, erano sedute tranquillamente in un ristorante. Per loro è stata prevista una sanzione. Stando alle prime informazioni ottenute, sembrerebbe inoltre che tra i multati ci fossero diversi cittadini che, nei giorni scorsi, hanno partecipato alle manifestazioni contro il vaccino anti-Covid.

Ventuno persone trovate senza Super green pass

I controlli sono stati effettuati dalla divisione amministrativa sociale e dai poliziotti del commissariato Sempione: in totale sono state identificate 120 persone. Tutte erano intenti a cenare in un ristorante cinese che si trova in via Cenisio 12. Tra loro, c'erano ventuno persone sprovviste del green pass rafforzato: secondo le nuove normative la certificazione, che viene rilasciata solo alle persone vaccinate, è necessaria per poter mangiare all'interno dei locali.

Sanzionato anche il titolare: nessun controllo e sprovvisto di Green pass

A non averlo era anche il titolare del locale. E proprio per questo motivo, oltre a essere multato perché non aveva la certificazione. sarà sanzionato per non aver controllato che i suoi clienti fossero in possesso o meno del documento. Anche loro saranno sanzionati. Dagli approfondimenti delle forze dell'ordine, è poi emerso che alcune persone erano già state identificate in passato. Queste, infatti, avevano partecipato a diverse manifestazioni organizzate per protestare contro il vaccino anti-Covid.