Gestivano un supermercato senza avere il green pass: multati madre e figlio I gestori di un supermercato, madre e figlio, sono stati multati perché sprovvisti di green pass: dichiaratamente no vax, i due dovranno pagare una sanzione.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Madre e figlio, gestori di un supermercato, sono stati multati perché sprovvisti di green pass sul luogo di lavoro. I due, secondo quanto affermato dai carabinieri della compagnia di Seregno, in provincia di Monza e Brianza, sarebbero – come da loro dichiarato – "contrari al vaccino". Per loro è scattata quindi una multa da seicento euro per non avere rispettato le disposizioni anti-Covid.

Il figlio dovrà pagare due multe

Il supermercato si trova a Giussano, comune in provincia di Monza e Brianza: a gestirlo sono una donna di 63 anni e il figlio di 32 anni. L'uomo, sulla base degli approfondimenti dei militari, è il titolare dell'attività commerciale mentre la donna configura come dipendente. Entrambi – noti per le loro posizioni contrarie al vaccino anti-Covid – sono stati sanzionati, ma il secondo dovrà pagare un'ulteriore multa per mancato controllo perché ha assunto una dipendente che però non aveva la certificazione verde.

A Como, un 15enne multato perché senza green pass sul mezzo

I controlli, da parte delle forze dell'ordine, vengono svolti non solo all'interno delle attività commerciali, bar e ristoranti ma anche sui mezzi di trasporto: solo un mese fa, un ragazzo di quindici anni era stato multato perché trovato senza la certificazione verde su un autobus di linea. Gli agenti sono saliti sul mezzo a Piazza Cavour, a Como, e durante i controlli tra i passeggeri hanno trovato il giovane senza il green pass. Anche in questo caso, l'adolescente è stato multato e ha dovuto pagare una multa da quattrocento euro per aver violato quanto previsto dalle norme anti-Covid in materia.