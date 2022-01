Da oggi super green pass sui mezzi pubblici, i milanesi: “Giusto, limitiamo la vita ai no vax” Da oggi diventa obbligatorio munirsi di super green pass per usare i mezzi pubblici. I milanesi si sono detti contenti della normativa che va a limitare i no vax: “Se non ti vaccini ne subisci le conseguenze”, dice una passeggera a Fanpage.it.

A partire da oggi occorre dotarsi di super green pass per salire su tutti i mezzi pubblici. La certificazione verde rilasciata dopo doppia o terza vaccinazione, o a seguito del superamento della malattia, è obbligatoria come da nuove disposizioni governative. A Milano giornata intensa di controlli del personale Atm, con l'ausilio delle forze dell'ordine, che nelle stazioni della metropolitana ha fermato a campione i passeggeri verificando che le carte fossero in regola. Fanpage.it ha seguito i controlli nella stazione di Garibaldi.

I milanesi: Speriamo controllino veramente

Tra i diversi cittadini controllati prima dell'accesso ai tornelli, nessuno è risultato sprovvisto di super green pass. Tutti concordano sulla necessità che ci fosse di istituire nuove regole: "È giusto che si acceda solo con certificazione verde rafforzato – spiega una signora – ma speriamo che controllino veramente". Un altro passeggero ha sottoscritto, affermando di conoscere "diverse persone non vaccinate che sono state molto male dopo il contagio da Covid-19 mentre altri ancora, protetti dal vaccino, hanno avuto una normale influenza".

Una viaggiatrice: Chi non si vaccina ne subisce le conseguenze

Una terza cittadina, invece, spiega che "è certamente una bella limitazione per chi non ha voluto farsi il vaccino" ricordando però che "vaccinarsi è gratis e chi non ne usufruisce poi ne subisce anche le conseguenze, a mio parere". Solo un piccolo contrattempo, infine, per un viaggiatore che si è presentato con una mascherina chirurgica: dal 25 dicembre scorso, infatti, per salire sui mezzi pubblici è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.