No green pass a Milano, Piazza Fontana blindata: polizia identifica e allontana i manifestanti Piazza Fontana a Milano è stata bloccata dalla polizia: tutti i manifestanti no green pass che provano ad avvicinarsi vengono identificati e allontanati.

A cura di Ilaria Quattrone

Manifestazione a Milano (Fonte: Simone Giancristofaro Fanpage.it)

In vista della 18esima manifestazione no green pass, la polizia ha blindato piazza Fontana, punto di ritrovo di coloro che protestano contro la certificazione verde: nessuno entra e qualunque manifestante provi ad entrare viene identificato e allontanato. L'obiettivo è di evitare di far sì che i partecipanti diano vita a un corteo che potrebbe creare disagi alla circolazione, ai cittadini e ai commercianti che da settimane lamentano un calo di fatturato e perdite economiche. Per il momento non sembrerebbero registrarsi tensioni.

L'invito a presentarsi uniti a Piazza Fontana

Come ogni sabato, l'appuntamento è stato dato alle 17. I manifestanti si sono organizzati nelle chat Telegram. L'obiettivo, come scritto da alcuni, è quello di dimostrarsi "uniti" e superare il fallimento della scorsa protesta. L'ultimo sabato infatti la polizia – come stabilito dalla Prefettura – ha evitato gli accessi in piazza Duomo, identificato 91 persone e ne ha arrestate tre: "Sabato ritorneremo a essere una fiumana come sempre e nessuno ci fermerà", scrivono su Telegram. E all'ipotesi avanzata da qualcuno di cambiare piazza, altri rispondono: "Se ci bloccano Duomo, andiamo da un'altra parte come sempre".

I timori dei commercianti di Milano

Oltre ai disagi alla popolazione, ad avere maggiori timori sono i commercianti. Dall'inizio delle proteste, sono stati costretti ad abbassare ogni weekend le serrande e a risentirne sono state le vendite. Dopo aver trascorso quasi due anni di restrizioni, la paura è che l'ondata di proteste possa creare ulteriori problemi: "Il danno per il commercio – afferma il segretario generale Marco Barbieri di Confcommercio Milano – sarà di 4,2 milioni di euro. Un danno che, avvicinandosi sempre più il Natale, si alza progressivamente".