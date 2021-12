La strategia dei no green pass per entrare in piazza Duomo a Milano nonostante il divieto Sulla pagina Telegram, a pochi minuti dall’inizio della manifestazioni, i no green pass di Milano hanno pubblicato il piano con cui entreranno in piazza Duomo violando così i divieti imposti dalle autorità.

A cura di Giorgia Venturini

Ci sarebbe una strategia tutta nuova dietro al ventesimo corteo no green pass atteso tra pochi minuti oggi sabato 4 dicembre. Il piano per evitare i divieti del centro città e per manifestare ugualmente in piazza Duomo è stato diffuso sul gruppo Telegram No green pass Milano. Qui incitano i partecipanti a presentarsi numerosi: "Dovrà essere un super successo. Dovrà essere la Waterloo dei cattivi senza uniforme".

Il piano dei no green pass per entrare in piazza Duomo

Nella strategia adottata i no green pass invitano a seguire delle istruzioni da loro messo nero su bianco che si ribellano alle regole imposte dalle istituzioni. I punti sono sette, al grido di "forza e coraggio. Milano non si piega". I no green pass incitano ad arriva "in anticipo ma non in anticipissimo. Approfittane per guardarti in giro e cerca di identificare i cattivi senza uniforme. Stacci lontano. Cerca anche di capire la direzione migliore da prendere, l’area più sguarnita". L'obiettivo dei manifestanti sarà quello di mischiarsi ali turisti e quindi presentarsi con la mascherina sulla bocca. E ancora: non essere da solo ma "avere un compagno con cui guardarsi le spalle a vicenda". Poi l'ora della manifestazione è fissata alle 17.30 quando i partecipanti si sveleranno e con al fischietti e luci del telefono raggiungeranno gli altri manifestanti. Tra le ultime istruzioni dei no green pass c'è anche quella di "evitare il contatto fisico ma non farti cinturare dalle guardie. (…) Cammina rapido, non cercare lo scontro ma evitalo". E poi concludono: "In corteo non aspettare di essere cinturato, quando il rapporto guardie/manifestanti diventa sfavorevole, bisogna sganciarsi evitando l’ingaggio entrando nelle vie laterali. Tutti assieme. Quando il corteo finisce allontanarsi veloci dalla zona. Ci si vede in battaglia. Pacifici come sempre".